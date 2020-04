Il Milan deve, e vuole, ricostruire. I risultati dell'ultimo biennio non sono stati in linea con i programmi, il processo di rilancio del club (auspicato da Elliott fin dal primo giorno dell'insediamento) sta andando troppo a rilento.I tempi si sono allungati, rispetto ai programmi iniziali, come conseguenza della situazione di estrema incertezza che tutto il sistema calcio sta affrontando.Il manager tedesco ha già dimostrato in carriera di saper prendere un progetto e farlo crescere, e rappresenta l'identikit perfetto tracciato dal club per il prossimo allenatore rossonero.Premessa doverosa: il lavoro di Stefano Pioli è stato apprezzato a Londra, nel quartier generale di Elliott. Ha ridato dignità a un gruppo che sembrava in balia degli eventi e incapace di reagire.Confermare il tecnico emiliano sarebbe l'opzione più facile, sia dal punto di vista economico che tecnico perché vorrebbe dire provare a dare continuità. Ma non basta, non al Milan.In parole povere, non è considerato il professionista capace di dare una scossa.Secondo quanto risulta, allo stato attuale,Questo conferma, ancora una volta, quanto sia in pole per diventare il nuovo allenatore del Milan. L'ha sfiorato a ottobre e a dicembre, il terzo tentativo sarà quello buono. I contatti con il club rossonero vanno avanti spediti da tempo: si ragiona su obiettivi e rinnovi, ma non ancora di budget sul mercato. Non risultano, al momento, accordi sulle cifre. Il 'professore' è in pole e solo un clamoroso colpo di scena può cambiare un destino che sembra sempre più delineato. Si è parlato di Marcelino come alternativa, ma gli ultimi contatti risalgono ad ottobre quando c'era ancora Boban al timone dell'area sportiva.