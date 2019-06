L'incontro a Ibiza, l'apertura totale del giocatore, adesso un'operazione che entra nel vivo., confermata l'apertura totale del giocatore che vuole vestire rossonero, ve lo abbiamo raccontato e gli indizi sono diventati prove: Theo dà priorità al Milan nonostante un'offerta del Bayer Leverkusen che rimane valida, ma in queste oreclasse '97.- L'idea di Maldini, Boban e Massara è di regalare Hernandez a Giampaolo con una formula che possa accontentare il Real così come il... bilancio:, lavori in corso su questa soluzione cui Florentino Perez e il suo braccio destro José Angel Sanchez hanno già dato apertura chiara, netta. Contatti in corso in queste ore per definire le cifre, il Bayer Leverkusen non molla ma. Più di Ceballos, tra i nomi spuntati nel blitz a Madrid di tutta la dirigenza solo sette giorni fa. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com