La crisi ormai è assodata da tempo., un rapporto complesso sul campo che si riflette nelle giocate dello spagnolo: "Bisogna aiutarlo, ho apprezzato la Curva", ha confessato Stefano Pioli dopo i fischi nascosti dai cori della Sud per lo spagnolo. Quello che rimane è una situazione complessa:, pur di trovare una soluzione interessante già a gennaio.- Di certo, la Roma gradisce molto Suso con Gianluca Petrachi che è un suo estimatore da tempo: l'opzione giallorossa esiste, la situazione di Politano ha rallentato l'idea ma, magari inserendo quel Cengiz Under che la dirigenza apprezza non poco. La Roma per adesso resiste, fa sapere che, anche allargando il discorso ad altri giocatori. Petrachi ha le idee chiare, spingerà per Politano fino al traguardo e non vorrebbe muovere altre pedine nel reparto offensivo. Ma Suso è in attesa, non esclude ancora nulla, sa del gradimento giallorosso.