Un incontro top secret, a sorpresa. Il Milan nelle scorse ore ha visto l'agente del difensore centrale Dayot Upamecano, uno dei prospetti più interessanti in circolazione nel suo ruolo. Classe '98, Upamecano è un centrale rapido ma anche tecnico che da tempo è un osservato speciale del ds Ricky Massara, suo grande estimatore; ecco perché il Milan ha voluto vedere uno dei suoi procuratori così da informarsi su questo centrale classe '98 francese, come riportato da Sky.





LE CONDIZIONI - Dal Lipsia filtra una linea molto dura per Upamecano: la valutazione è di 30-35 milioni nonostante la scadenza di contratto nel giugno 2021, i tedeschi non si lasciano intimidire e sono convinti di pretendere questa cifra. Il Milan ha voluto sondare la disponibilità del giocatore e soprattutto capire l'ordine di idee economico per strappare il francese al Lipsia, adesso si lavorerà in questo senso perché c'è la convinzione che risponda perfettamente all'identikit tracciato dai rossoneri. Lavori in corso, Upamecano si candida per il Diavolo.