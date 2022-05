Il Milan ha fatto il suo e ora si piazza sul divano per assistere a Cagliari-Inter e capire se già stasera potrà fare festa per la conquista del suo diciannovesimo scudetto. Se i nerazzurri non dovessero conquistare i tre punti in Sardegna, anche l'aritmetica renderebbe inutile la trasferta sul campo del Sassuolo che chiuderà la stagione rossonera, in contemporanea con la sfida dei nerazzurri con la Sampdoria. E, considerando l'importanza dell'appuntamento, i calciatori di Stefano Pioli hanno deciso di rimanere a San Siro per assistere tutti assieme alla partita che potrebbe consegnargli il titolo.



Un postpartita inedito e anomalo in una serata che, dopo le prodezze di Leao e Theo Hernandez, potrebbe avere una coda di festa ulteriore: quella per uno scudetto che manca sulla sponda rossonera dei Navigli da 11 anni.