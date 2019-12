Ibrahimovic è il grande sogno, Todibo una delle priorità. Per un Milan che si guarda intorno in vista del mercato di gennaio, c'è l'altra faccia della medaglia che mostra i tanti giocatori con le valigie in mano. Contratti in scadenza, minutaggi scarsi e interessamenti di altri club: ecco un punto su tutte le cessioni dei rossoneri.



IN SCADENZA - Partiamo dai contratti in scadenza: nel 2020 termineranno gli accordi con Borini e Biglia. L'attaccante ha diversi estimatori, tanto in Italia quanto all'estero: in pole c'è il Genoa, ma anche il Crystal Palace monitora la sua situazione. Il Milan non rinnoverà il suo contratto, e punta a cederlo a gennaio così da risparmiare sei mesi di ingaggio. Discorso diverso per Biglia, che resterà in rosa fino a fine anno, ma terminerà poi il suo rapporto con i rossoneri.



DIFESA, SLIDING DOORS - Porte girevoli in difesa: sulle fasce, infatti, Theo Hernandez e Conti sembrano ormai punti fermi dello scacchiere di Pioli. A farne le spese sono Ricardo Rodriguez e Calabria, con le valigie in mano. Sullo svizzero c'è l'interesse del Napoli di Gattuso, ma concreta è l'ipotesi Fenerbahce. Nei giorni scorsi c'è già stato un contatto tra l'entourage e la dirigenza turca, ma un ostacolo blocca al momento l'affare: il Fener offre solo un prestito, il Milan lo cede solo a titolo definitivo. Situazione diversa per Calabria: il ragazzo piace alla Fiorentina, ma ogni discorso è rinviato a giugno.



CENTROCAMPO, IL PUNTO - Detto di Biglia, l'argentino non è l'unico elemento del centrocampo che può lasciare Milano. Kessie, infatti, continua a piacere a diversi club inglesi, ma la richiesta dei rossoneri è di almeno 28-30 milioni. Su Calhanoglu, invece, è forte l'interesse della Roma: al momento, però, non è ancora arrivata nessuna offerta.