Prosegue anche in estate Centesimo minuto, la sezione speciale di Calciomercato.com nata da un'idea di Mario Sconcerti nella quale le grandi firme del giornalismo sportivo raccontano la Serie A, le coppe europee, la Nazionale e... il mercato.



Oggi Centesimo minuto dedica uno sguardo particolare al mercato: il Milan vende Cutrone per sostituirlo con Rafael Leao. L'Inter è ancora senza attaccanti, ma il gioco di Conte prende forma. La Juventus fatica a vendere e sta pensando di sacrificare Dybala. Infine il Napoli, che rischia di perdere sia Pepé che James Rodriguez... Poi Roma, Fiorentina, Milinkovic-Savic e... tutti gli altri temi più caldi del momento.



Scrivete qui, nei commenti a questo articolo, le vostre domande a Mario Sconcerti: in serata potrete leggere le sue risposte.