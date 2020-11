IL TABELLINO

, dove precede ancora un grandissimo Sassuolo, sia nei prossimi turni di campionato e di Europa League., due gol decisivi anche a Napoli e fanno dieci gol in otto giornate. Il terzo gol lo ha segnato, subentrato a Calhanoglu, quando stava scorrendo l’ultimo minuto di recupero (95’).. Lui ha sentito una fitta all’altezza del flessore della gamba sinistra, è caduto a terra, si è fatto applicare la borsa del ghiaccio e si è seduto in panchina. Ma alla fine quando, seppur felice, ha dovuto raggiungere gli spogliatoi, zoppicava vistosamente.Il sacco del San Paolo, costruito con molta strategia, grandissimo ordine e ripartenze negli spazi assolutamente letali, costa ai rossoneri il sacrificio del loro uomo più importante e carismatico. Ora è vero che il Milan, nelle sue venti gare consecutive senza sconfitte in campionato (quello scorso e l’attuale), ha fatto bene anche senza Ibrahimovic (colpito da Covid),, le tossine di stress e fatica appesantiranno gambe e e testa, i valori tecnici tenderanno a incentivare la selezione. Il Milan, per la verità, è lanciato, avendo affrontato e battuto sia l’Inter nel derby che il Napoli lontano da San Siro, ma l’assenza di Ibra potrebbe avere un contraccolpo determinante sulla squadra.Peccato perché, nonostante l’assenza di metà dello staff tecnico (Pioli e Morelli affetti da Covid, sostituiti da Bonera e dal team manager Romeo),. Non ha dominato, questo no, ma ha segnato al momento giusto (a metà del primo tempo e ad inizio di ripresa) e sempre con Ibra e difeso senza affanni nonostante la reazione del Napoli abbia fruttato un tiro respinto dall’incrocio dei pali (Di Lorenzo) e un gol (Mertens) che ha riaperto la partita. Al resto ha pensato Donnarumma. Quasi insuperabile sui tentativi di Mertens (due) e nel finale di Petagna, entrato per Politano, e di Insigne.. Sul primo gol (21’) è vero che Theo Hernandez (cross) e Ibrahimovic (prodigioso stacco di testa ad aggredire il pallone) fanno due giocate memorabili, ma è altrettanto vero cheè in netto ritardo rispetto allo svedese. Lo 0-2, invece, collocatosi al 54’, è stata una tipica ripartenza dopo che il Napoli aveva mancato un attacco per superficialità e dabbenaggine (colpo di petto di un azzurro a servire un avversario). Sul recupero palla, Calhanoglu ha trovato Rebic pronto prima allo scatto e poi al pallone perfetto, sul secondo palo, per Ibrahimovic.ha provato a disinnescarlo di piede, ma il bomber ha chiuso sotto la traversa con un’economica ginocchiata da due passi.(Bakayoko ruba palla a Kessie, Zielinski fa correre Mario Rui dentro l’area lateralmente, Romagnoli perde il contrasto conche mette dentro). In particolare è stato sconsiderato proprioche, nel tentativo di arginare uno dei superlativi spunti di Theo Hernandez, lo ha abbattuto prendendosi il secondo giallo.. Sotto di un uomo e di un gol per venticinque minuti, gli azzurri hanno fatto il possibile. Ma nelle due circostanze nelle quali avrebbero potuto segnare,. Così al 95’, dopo che Colombo e Castillejo, entrati per Ibra e Saelemaekers, avevano mancato il terzo gol, ci ha pensatoa sfruttare un sapiente suggerimento di Bennacer, segnando con un pallonetto.. Non è un buon momento per lui, né per i miei pronostici.Marcatori: 20' p.t. 10' s.t. Ibrahimovic (M), 18' s.t. Mertens (N), 50' s.t. Hauge (M).Assist: 20' p.t. Theo Hernandez (M), 10' s.t. Rebic (M), 50' s.t. Bennacer (M).Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz (45' s.t. Elmas), Bakayoko; Lozano (11' s.t. Zielinski), Politano (24' s.t. Petagna), Insigne; Mertens. All. Gattuso.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (28' s.t. Castillejo), Calhanoglu (42' s.t. Krunic), Rebic (29' s.t. Hauge); Ibrahimovic (34' s.t. Colombo). All. Bonera.Arbitro: Valeri di RomaAmmoniti: 16' p.t. 20' s.t. Bakayoko (N), 2' s.t. Calabria (M), 31' s.t. Kessié (M), 36' s.t. Mario Rui (N), 40' s.t. Castillejo (M).Espulsi: 20' s.t. Bakayoko (N).