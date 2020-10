IL TABELLINO

Ma se Pioli e la sua squadra fanno, il successo di Glasgow, in casa del Celtic (3-1),Colpa degli ultimi venti minuti di partita quando i rossoneri, in assoluto controllo, hanno abbassato troppo il ritmo permettendo all’avversario di prendere campo e di accorciare (1-2) su calcio d’angolo. Da lì è nato uno squarcio di partita che, pur non essendosi rivelato mai allarmante, ha costretto il Milan sulla difensiva. Per fortuna non solo gli scozzesi non hanno trovato il gol, ma il debuttanteha realizzato il 3-1 che ha dato al punteggio una dimensione più consona a quella che è stata la partita.(al pari di Kessie), un esercizio in cui un leader deve sempre brillare. Nella fattispecie è stato importante nella costruzione del secondo gol, segnato da Brahim Diaz, quando da metà campo ha lanciato Theo Hernandez per la volata chiusa con l’apertura al compagno.del tridente, ovvero Castillejo, Brahim Diaz e Krunic. Non è un caso che il primo gol (14’) sia stato segnato di testa da Krunic su cross di Castillejo e che il secondo (42’), sviluppatosi lungo l’asse creata con Theo Hernandez, porti la firma di Diaz.(cinque avvicendamenti rispetto al derby), ma il Milan ha continuato a essere quello che conosciamo. Forse Dalot è meno reattivo di Calabria, anche se è un buon crossatore, ma sa difendere con il fisico e con l’anticipo.nel primo tempo, è migliorato nella ripresa, ma solo continuando a giocare potrà trovare sia la condizione che la misura.la compatibilità si può trovare, anche se non sarà così automatica.. Hanno giocato tanti palloni e si sono mossi con intelligenza. Il primo ha inventato un assist, gli altri due hanno segnato inserendosi con felicità di tempi e facilità di spazi.A poco più di dieci minuti dalla fine, Saelemaekers è entrato per Castillejo e Hauge per Diaz.a gettarli in una partita che, ben lungi dall’essere diventata maschia, aveva bisogno di rimettere il Milan al centro delle operazioni. Dunque non è nemmeno un caso che l’ultima azione della gara - quella che ha portato al 3-1 - sia stata realizzata da Saelemaekers (assist) e Hauge (gol).Gioca un calcio fisico su un modulo sorpassato (il 3-5-2) e uno dei pochi modi di avanzare è ancora il lancio lungo a cercare la deviazione o le palle sulla respinta, altrimenti dette seconde palle., se non sfruttando una palla inattiva (calcio d’angolo di Christie, subentrato a Griffiths) trasformata di testa da Elyounoussi (subentrato a Welsh). Nella circostanza Tonali si perde la marcatura, ma va anche detto che non poteva essere lui a contrastare un avversario tanto strutturato fisicamente.senza per questo dominare o deprimere l’avversario. Anzi, lo ha colpito quando in teoria sembrava in grado di produrre qualcosa in avanti, con un tempismo perfetto: poco prima del quarto d’ora e a tre minuti dall’intervallo.anche perché l’intento era quello di non spendere troppe energie.In fondo il campionato è appena cominciato e chi doveva essere in testa arranca in un gruppo famelico e senza riguardi.14' pt Krunic (Mil), 42' pt Brahim (Mil), 31' st Elyounoussi (Cel), 47' st Hauge (Mil)14' pt Castillejo (Mil), 42' pt Hernandez (Mil), 31' st Christie (Cel), 47' st Saelemaekers (Mil)Barkas; Welsh (Dal 1' st Elyounoussi), Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown (Dal 19' st Rogic), McGregor, Laxalt (Dal 32' st Taylor); Ajeti (Dal 32st' Klimala); Griffiths (Dal 1' st Christie). A disposizione: Bain, C.Hazard, Taylor, Klimala, Soro, Turnbull, Christie, Rogic, Elyounoussi, Henderson, Dembelè. Allenatore: Neil Lennon.G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié (dal 23' st Bennacer); Castillejo (dal 34' st Saelemaekers), Brahim Díaz, Krunic (dal 34' st Hauge); Ibrahimovic (dal 23' st Leao). A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Bennacer, Conti, Hauge, Kalulu, Maldini, Saelemaekers, Colombo, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.21' st Laxalt (Cel), 37' st Tonali (Mil), 39' st Donnarumma (Mil), 41' st Christie (Cel), 43' st Saelemakers (Mil)