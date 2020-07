Neanche un mese dopo lo 0-0 in Coppa Italia, domani sera tornano a incontrarsi Milan e Juventus, in un match al quale i rossoneri chiedono punti per l'Europa, i bianconeri un altro passo verso lo scudetto. Il duplice pareggio di Coppa, a cavallo del lockdown, ha detto che la squadra di Pioli sa come mettere in difficoltà i campioni d'Italia, passati solo per aver segnato in trasferta. Gli analisti, tuttavia, vedono bianconero e presentano un «2» a 2,15, sensibilmente più basso del segno «1», dato 3,40. La terza «X» consecutiva (ma in campionato manca dal 2012) si gioca a 3,30. Dopo la ripresa, la Juve ha vinto quattro volte su quattro, segnando ben 13 reti. Numeri lusinghieri anche per il Milan, che ha steccato solo con la Spal (2-2) ed è andato in gol 11 volte. Tutto questo orienta il pronostico sull'esito Goal, proposto al ribasso, a 1,65, mentre il No Goal vale 2,10. Nel Milan Rebic ha segnato tre volte negli ultimi quattro incontri, e alla Juve ha già fatto gol nella semifinale di andata di Coppa Italia, a febbraio. Un altro graffio è a 3,50. Gli analisti però ritengono più probabile la rete di Ibrahimovic, a 2,50. In ottica sorprese, occhio al belga Saelemaekers, ultima rivelazione rossonera e ancora a caccia del primo gol in Serie A: l'exploit domani sera varrebbe 7,50. Nella Juve, ovviamente, spicca Cristiano Ronaldo a 1,65. Assente Dybala, spazio a Higuain, a 2,50.