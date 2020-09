La prima è andata. Nella prima gara senza Ibrahimovic, il Milan batte 3-2 il Bodo Glimt e accede ai playoff di Europa League, dove giovedì affronterà in trasferta il Rio Ave. come vi abbiamo raccontato ieri , l'attaccante è in quarantena e vi resterà per 14 giorni, saltando quindi le sfide contro Crotone, Rio Ave e Spezia. L'obiettivo è recuperarlo per il derby del 17 ottobre.La presenza di Ibra, però, è fondamentale, motivo per cui il Milan proverà a fare di tutto per riaverlo il prima possibile. Come riporta il Corriere della Sera,