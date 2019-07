Era tutto fatto col Monaco. Biglietto di sola andata per il Principato, il saluto ai compagni, qualche abbraccio qua e là e una nuova avventura alle porte. O almeno così doveva essere.per - secondo fonti francesi - problemi fisici riscontrati durante le visite mediche. Il ruolo dell'attaccante in rosa non cambia, la dirigenza è stata chiara: il giocatore è in uscita. E se non è andato in porto il trasferimento al Monaco si troverà un'altra soluzione.- Che non sarà il Wolverhampton, probabilmente. L'agente del portoghese Jorge Mendes ha un canale preferenziale con il club inglese, ma con l'arrivo ormai imminente di Patrick Cutrone - altro giocatore in uscita dal Milan - lì davanti i Wolves dovrebbero essere già coperti.- Operazione complicata quella di Mendes, che lavora giorno e notte per trovare una sistemazione ad André Silva (e al suo ingaggio, importante).. André Silva al Milan ha le ore contate, Maldini e Boban (insieme a Mendes) lavorano per trovargli una sistemazione.