E' stato lo stakanovista dell'ultima stagione, con ben 54 partite sulle 57 complessive del Milan. Franck Kessie si è preso una maglia da titolare e non l'ha più lasciata, mostrandosi pedina essenziale sia per Montella che per Gattuso. Lo aveva cercato a lungo la Roma la scorsa estate ma l'ivoriano la sua scelta l'aveva fatta, la maglia rossonera era una desiderio fin da quando era solo un bambino e gioiva per le prodezze di un certo Andriy Shevchenko. Ora, a distanza di un anno, è pronto a ribadire tutta la propria fiducia sul progetto del club di via Aldo Rossi.

INCONTRO CON L'AGENTE - Nella giornata di ieri non è passata inosservata la visita dell'agente George Atangana a Casa Milan. Una riunione con Massimiliano Mirabelli per fare il punto della situazione tra presente e futuro. E' stata affrontata la questione rinnovo e si sono poste le basi sul possibile nuovo adeguamento del contratto del centrocampista. Il numero 79 rossonero percepisca un ingaggio sui 2 milioni a stagione fino al 2022. Un confronto definito positivo, le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane per cercare di arrivare a un accordo. Questo perché Kessie è considerato un elemento imprescindibile nell'idea del centrocampo che Gattuso ha per la prossima stagione, la volontà è quello di blindarlo ulteriormente per mettersi al riparo da possibili assalti di altri club esteri. Kessie-Milan, avanti insieme.