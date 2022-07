Sinner non si ferma più. Prima di questa edizione di Wimbledon, l’azzurro non aveva mai vinto una partita sull’erba e ora si guadagna l’accesso alla seconda settimana dei Championships. Il match con Isner nascondeva molte insidie, soprattutto per il grande servizio dell’americano, ma Jannik l’ha chiuso in tre set. Una prestazione solida, matura, un 6-4 7-6 6-3 che lascia pochi dubbi: Sinner c’è e si candida a sorpresa del torneo.



GLI OTTAVI – L’altoatesino sta acquisendo sempre più fiducia e dimestichezza con la superfice londinese e il suo tennis ne giova. Riesce ora a mixare colpi da fondo campo a discese a rete efficaci. Per Sinner le brutte notizie arrivano solo quando guarda il tabellone. L’azzurro è collocato nella parte più ostica e si troverà davanti avversari durissimi. Agli ottavi troverà Alcaraz, che ha avuto la meglio sul tedesco Otte. Contro il prodigioso spagnolo, sarà sfida tra due giovani star, di certo non l’ultima per due campioncini che in futuro potranno contendersi molti tornei. E, qualora dovesse superare l’attuale numero 7 al mondo, si ritroverebbe davanti Djokovic ai quarti. Un percorso da incubo, ma per questo Sinner non esistono tanti limiti.