"Il regime di Kiev cospira per sviluppare il proprio arsenale atomico, e quindi è una minaccia alla sicurezza internazionale". Lo ha detto il ministro russo degli Esteri, Sergei Lavrov, nel videomessaggio con cui è intervenuto alla conferenza sul disarmo in corso a Ginevra: "Stiamo lavorando per evitare l'emergere di armi nucleari in Ucraina".