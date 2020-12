Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato... Pubblicato da Luigi Di Maio su Mercoledì 23 dicembre 2020

Con un post pubblicato sui profili social ilha confermato che Chico Forti l'ex velista e produttore originario di Trento, ma arrestato e finito in carcere in Florida dal 2000 con una condanna all'egastolo per omicidio, l'italiano si è sempre professato innocente e ora, grazie alla Convenzione di Strasburgo, potrà tornare in Italia.