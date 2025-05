Il ministro Abodi: "La squalifica di Inzaghi e Calhanoglu? Servirebbe un atteggiamento meno conciliante"

Getty

Ile delle politiche giovaniliè intervenuto a margine degli Stati Generali dello Sport organizzati dal Dipartimento Sport di Forza Italia per parlare fra le altre cose anche dell'inchiesta Doppia Curva che ha azzerato i vertici delle curve die dei risvolti avuti con la giustizia sportiva che ha portato alle squalifiche per una giornata di Simonee Hakane a multe per i due club.In particolare il Ministro Abodi si è soffermato soprattutto sul patteggiamento concordato dall'allenatore e dal centrocampista interista: "​La squalifica Inzaghi-Calhanoglu? Vorrei limitarmi al rispetto che devo agli organi di giustizia.anche se nulla è stato fatto al di fuori delle norme. Ci sono valutazioni che riguardano l’opportunità tenendo conto della gravità del tema”.

“Secondo me c’è un doppio livello. Il primo è il fattore educativo, che deve essere sempre presente, e l’altro deve essere la distinzione netta tra tifoso e criminale: chi si macchia di certi gesti fino a togliere la vita a un’altra persona deve essere punito e perseguito. I comportamenti di chi vive nel mondo dello sport devono essere accompagnati da una parola chiave che è rispetto: qui siamo arrivati alla negazione della vita, siamo molto oltre”.“Bisogna continuare l’attività delle forze dell’ordine per perseguire quelle frange di criminalità che si inseriscono nel calcio, vestendo maglie che non hanno il diritto di vestire. Dobbiamo fare in modo che nessun rapporto, proprio o improprio, venga intrattenuto da tesserati con frange criminali che usano la curva, che deve continuare ad essere un luogo di tifo spensierato. Mi auguro che si affronti questo argomento senza patteggiamenti come concetto, non solo tecnico, perché non si generino equivoci e non diventi una partita tra colori delle maglie. Ci sono princìpi che hanno una sola maglia: su questo tema dobbiamo vestirne solo una, quella della legalità e del rispetto della persona”.