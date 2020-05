Ormai dobbiamo prendere atto che. Non appena. Prima è stato il Tolosa ad annunciare che avrebbe fatto ricorso contro la retrocessione, e va bene; poi è partita anche. Ed è solo l’inizio. Se pensiamo che i francesi in certe faccende calcistiche sono infinitamente più misurati di noi, anche perché gli interessi economici sono inferiori,. Gravina non sbaglia a temere l’inferno.Altri segnali di bufera. Due regioni non proprio irrilevanti,, hanno autorizzato la ripresa degli allenamenti nei centri sportivi anche per i calciatori; altre, ad esempio il, potrebbero seguirle in queste ore.. Visto che tutti e tre i governatori in questione (Bonaccini, De Luca e Zingaretti) appartengono al Pd, alleato dei Cinque Stelle di Spadafora,Intanto, presidente della Lega, il quale è riuscito a ricompattare - almeno ufficialmente - le venti società di Serie A: “Lui e Gravina stanno facendo un grande lavoro”. E proprio la Lega, nell’assemblea di ieri, oltre a dibattere sul pagamento dell’ultima rata di diritti da parte delle tv, ha studiato le date per la ripresa del campionato.Gli elementi per confidare nella ripresa, insomma, ci sono tutti. Ma sarà decisivo l’incontro in programma nelle prossime 48 ore tra. E’ sul protocollo sanitario che. Da buon ministro contro lo sport:@steagresti