, ministro della, è intervenuto sul tema dello stadioall’evento organizzato da, in vista delle elezioni regionali in Lombardia: "Sullo stadio San Siro non c’è alcun vincolo".Dopo le parole del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, il ministro ha poi ricordato cheSuccessivamente, il 4 febbraio del 2019 il sindaco di Milano ha chiesto conferma dell’inesistenza di qualsiasi vincolo e la sovrintendenza ha confermato, con la direzione generale che il 12 aprile sempre del 2019 ha affermato che non si riconoscevano particolari caratteristiche di interesse storico e architettonico.visto il richiamo al valore iconico come percepito dal sentimento calcistico con cui la stessa sovrintendenza invitava a soluzioni alternative alla demolizione"."Né il ministro della Cultura né il sottosegretario hanno il potere di apporre alcun vincolo, può apporlo soltanto il sovrintendente: è solo lui che ha questo potere, nella sua autonomia e nella sua indipendenza. In assenza di questo vincolo,