Kylian Mbappé deve restare al Paris Saint-Germain. Dopo la strepitosa prestazione del Camp Nou, è sceso in campo addirittura il Ministro dello Sport francese, Roxana Maracineanu, che a France Info ha fatto un accorato appello al giocatore: “Kylian, devi restare in Francia. Vogliamo continuare a guardarti giocare in questo modo. Abbiamo bisogno di te, il pubblico ha bisogno di te, il PSG ha bisogno di te e i giovani calciatori devono avere degli esempi da seguire".