Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora ha annunciato: "Questa mattina ho indicato Vito Cozzoli come nuovo presidente e amministratore delegato di Sport e Salute. A lui vanno i migliori auguri, mi aspetto da lui molto equilibrio e collaborazione".



Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha dichiarato: "Allo Stato non chiediamo soldi, ma più attenzione da parte delle istituzioni sugli interessi generali. Non solo per il calcio, ma per l'intero Paese. Riconoscimento dell'1% sulle scommesse, apprendistato e semiprofessionismo: sono alcuni temi su cui vorremmo confrontarci al più presto, sono un'esigenza collettiva. Così come dopo oltre 40 anni mi sembra davvero anacronistica la legge sul professionismo del 1981".