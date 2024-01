Il mistero di Kaku Kanga, nato 4 anni dopo la morte della madre: la CAF indaga

Quanti anni ha Guélor Kaku Kanga ? Ora la Confédération Africaine de Football (CAF) vuole vederci chiaro. Già due anni fa erano emersi i primi dettagli che avevano messo in discussione l'identità del giocatore della Stella Rossa, che i tifosi del Milan ricordano per il gol realizzato contro i rossoneri nei preliminari di Europa League nel 2020/21. Kaku Kanga, centrocampista nel giro della nazionale del Gabon, ufficialmente è nato il 1° settembre 1990 ma qui l'inghippo: sua madre risulta ufficialmente scomparsa quattro anni prima, nel 1986, e ora il Comitato Disciplinare della CAF, riferisce BeIN Sports, ha convocato il giocatore per fornire delle spiegazioni.



ETA' E NOME: I DUBBI DEL 2021 - La storia di Kaku Kanga era già finita sotto la lente d'ingrandimento nel 2021, quando dalla federazione della Repubblica Democratica del Congo aveva pubblicato dei documenti secondo cui Guélor in realtà si chiami Kiaku Kiaku Kiangana e sia nato a Kinshasa nell'ottobre del 1985. Il tutto, riportava La Gazzetta dello Sport, confermato da un cartellino completato il 4 settembre 2003, giorno nel quale il ragazzo veniva tesserato nel Malebo, squadra di Kinshasa. E poi un altro cartellino del 2006. Secondo le ricostruzioni, Kiangana sarebbe diventato Kaku Kanga nel 2007, quando avrebbe indossato la maglia del Mangasport diventato cittadino del Gabon e ottenendo anche un piccolo sconto sull’età, con 5 anni in meno sulla carta d’identità. Nel 2013 è approdato in Russia, al Rostov, prima di passare alla Stella Rossa, allo Sparta Praga per fare poi ritorno a Belgrado.