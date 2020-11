In rampa di lancio. ​Marco Kana è uno dei nomi nuovi del calcio belga, uno dei talenti più interessati usciti dal settore giovanile dell'Anderlecht insieme a Jeremy Doku, passato in estate al Rennesil ragazzo nato a Kinshasa si è preso la scena nell'ultimo anno e mezzo, passando dall'under 21 alla prima squadra dei bianco-malva, club che conosce da quando aveva 6 anni., ex gloria di Anderlecht e Manchester City, che si rivede in Kana e l'ha messo sotto la sua ala protettiva.Nonostante non abbia un fisico ciclopico (è alto 180 centimetri) e nessuna esperienza tra i grandi, sta dimostrando di saperci fare, merito di un gioco pulito e ordinato, in chiusura e in fase di costruzione.. Crescere, in questa fase, è importante, lui stesso in un'intervista al canale ufficiale del club ha dichiarato: "Mi considero un gran lavoratore, tenere i piedi per terra è fondamentale" . In questo inizio di stagione fatica a trovare continuità, ma per Kompany si tratta solo di un normale processo di crescita.Kana non ha fretta. Serve tempo per diventare titolare, il suo futuro prossimo sarà ancora all'Anderlecht con il quale, lo scorso settembre, ha rinnovato fino al 2025. Il mercato, per ora, non è una priorità, anche se non mancano i club interessati: