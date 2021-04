Appuntamento fisso, come ogni lunedì.torna anche oggi in diretta su Twitch a partire dalle 18.30 per fare il punto insieme a Federico Zanon e al direttore Stefano Agresti. E a tanti ospiti.esperto di calcio e finanza. Ma non solo, uno sguardo al futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare la Juventus, e al momento di Ibrahimovic, dentro e fuori dal campo. E poi mercato e tanto altro: vi aspettiamo alle 18.30 sul nostro canale Twtich!