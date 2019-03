Nonostante sia nato il 14 Novembre 1997 in Olanda, paese dei tulipani e dei mulini a vento, Noussair Mazraoui ha scelto di rappresentare la calda terra del Marocco per omaggiare le sue origini e quelle del padre.



SCHEDA TECNICA - Nasce come centrocampista ma per emergenza difensiva il tecnico dell'Ajax Ten Hag l'ha schierato come terzino destro, soffiando così il posto da titolare al capitano Veltman. Questo ruolo gli permette di sprigionare tutta la sua potenza e velocità. Dotatissimo tecnicamente, calcia bene anche con il piede sinistro e possiede anche un'ottima visione di gioco. Seppur di fisico esile, non sfigura quando c'è da difendere. Tecnica e duttilità sono i suoi punti di forza. Tatticamente gioca spesso e volentieri d'anticipo e anche nel gioco aereo riesce a farsi valere. Insomma, Noussair Mazraoui è un calciatore moderno a tutti gli effetti e, grazie alle sue prodezze e al suo spirito di adattamento sa fare la differenza in campo. CARRIERA - Mazraoui inizia a giocare da piccolo nel Alphense Boys. Successivamente approda nel settore giovanile dell'Ajax. Nel 2016/17 viene aggregato alla seconda squadra dei Lanceri dove gioca 33 partite e segna 6 gol. Intanto esordisce anche con la Nazionale del Marocco alle qualificazioni per la Coppa d'Africa. Nella stagione scorsa è ancora nella seconda squadra, conta 22 presenze e 6 reti e approda in Eredivisie. Nell'attuale stagione Mazraoui gioca titolare sia in campionato che in Champions League. E' proprio in Champions che è andato a rete per ben 2 volte: contro il Bayern a Monaco e contro il Benfica. La sua generosità e il suo sacrificio piacciono ai tifosi olandesi e il numero 12 è entrato oramai nei loro cuori. C'è chi lo paragona a Joao Cancelo. Il terzino è diventato un vero jolly per il club olandese che se lo tiene ben stretto fino a giugno 2022 (scadenza di contratto), con un occhio di riguardo verso il mercato: le big europee potrebbero farci sopra un pensierino e tentare così l'assalto ad un giocatore di talento dal successo assicurato.