Trascorsa oltre una settimana dall'assegnazione dell'edizione 2030 deiè tempo di fare alcune considerazioni. E riflettere sul nuovo adottato dalla Fifa per governare il movimento. Un modo paternalistico e centralizzato, proprio di chi ha deciso di azzerare la competizione per promuovere la consociazione. E per capire basta guardare alInfantino si vanta di mettere tutti d'accordo, di fare il grande pacificatore. Ma stavolta ha esagerato e vi spieghiamo perché.Partiamo dalladella fase finale, a 48. Una scelta voluta proprio da Infantino, che non si è accontentato dell'allargamento da 32 a 40 finaliste e perciò ha pilotato il più esagerato ampliamento dei ranghi che la storia ricordi:. Aver disegnato una manifestazione così mastodontica ha un effetto immediato:. La norma sarà costruire candidature in associazione fra più paesi. Lo si è visto già coi Mondiali del 2026, i primi a 48, che sono un'edizione continentale del Nord America (Canada, Messico e Usa) e continuerà così con le proposte che verranno, fatte grazie a assemblaggi territoriali anche azzardati nonché pluricontinentali. Di ciò si è avuta dimostrazione proprio con le tre candidature (una delle quali, quella saudita, mai ufficializzata) cui il presidente della Fifa ha messo il silenziatore trovando una soluzione di ampio compromesso.La prima candidatura ufficializzata è stata quella iberica, che radunava Portogallo e Spagna. Per lunghi mesi è stata anche l'unica, coi suoi promotori non particolarmente preoccupati dalla candidatura concorrente che prendeva corpo in Sud America con la benedizione della confederazione continentale (Conmebol). La candidatura dell'altro emisfero è stata proposta dall'. Ma ciò che ha sparigliato davvero le carte è statoche a tutti i costi volevano i mondiali del 2030 perché quell'anno coincide col traguardo del programma strategico di sviluppo nazionale “Vision 2030” e con la molto probabile assegnazione dell'Expo internazionale. Ai sauditi si presentava però un ostacolo: le. E poiché l'Asia ha appena celebrato Qatar 2022, ecco che per i sauditi non se ne sarebbe parlato prima del 2034. Ma il principe ereditario Mohamed bin Salman non voleva sentire ragioni e ha provato l'escamotage:. L'ingresso di un candidato così forte ha mandato in fibrillazione Portogallo e Spagna, che per parare l'egemonia saudita in area MENA (Medio Oriente e Nord Africa, nell'acronimo inglese) hanno arruolato il Marocco, a sua volta ripetutamente in corsa nelle assegnazioni più recenti ma regolarmente bocciato. Si è parlato anche di un coinvolgimento dell'Ucraina, ciò che avrebbe azzerato qualsiasi ipotesi di prossimità territoriale; ma questo progetto non è mai passato davvero alla fase operativa.La prospettiva era quella dello scontro fra candidature pesanti e invece è andata a finire con. Dapprima, a settembre,: che saggiamente, quando potranno organizzare senza necessità di coinvolgere Egitto e Grecia. Quindi c'è stata la sorpresa dell'(e il Cile?). Lì si giocheranno “tre partite inaugurali”. Noi credevamo che di partite inaugurali ce ne fosse solo una, ma tant'è. Ciò che davvero sconcerta e indigna sono altri aspetti., che fra l'altro le obbligherà a passare. Ma soprattutto c'è la sconcezza di. Più, ovviamente, l'eventuale settima se quella campione del mondo in carica non sarà fra queste 6. Infantino ha scassato i mondiali di calcio. E se ne gloria. Beato lui.@pippoevai