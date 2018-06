Sia lode all’autogol, siamo qui a celebrare il gol al contrario. E quindi l’errore clamoroso del difensore, la beffa, la vergogna, lo stinco canaglia che sbuca da chissà dove, la deviazione insulsa, il colpo di testa in ritardo. A Russia 2018 gli autogol piovono dal cielo, gratis. Sono già cinque. E sono tanti. Spesso decisivi, chiedere a Francia, Iran, Croazia, Senegal e Russia, che ne hanno beneficiato.



di questo Mondiale si chiamano A.Behich (Australia), O.Etebo (Nigeria), A.Bouhaddouz (Marocco), T.Cionek (Polonia) e A.Fathy (Egitto).il difensore marocchino che all’ultimo respiro della sfida con l’Iran, in un tuffo a volo d’angelo ha colpito il pallone di testa e l’ha spedito nella propria porta. Se avesse provato a fare la stessa cosa nell’area avversaria, non gli sarebbe riuscita così bene.C’è una teoria secondo la quale l’autogol viene provocato quando l’area è intasata a dismisura, quando una squadra attacca a «tambur battente», come si sarebbe detto nelle telecronache di una volta, quando insomma si sta in quindici in pochi metri e il pallone rimbalza tra ginocchia e piedi inopportuni, scoprendo traiettorie da flipper. Vale spesso, ma non sempre.che magari - proprio perché se la sta facendo sotto - sceglie la soluzione più bizzarra, quella vietata dal manuale del buon giocatore. Tanto che a noi, seduti sul divano, la domanda sorge spontanea: ma che gli è passato per la testa, a quello lì? La risposta non c’è. Un autogol non si può spiegare, ma solo (ehm ehm) ammirare.o congelati nell’attimo eterno della vergogna, come bambole in attesa di spilli. Al difensore capita così: nel mezzo del cammin della sua partita si ritrovò per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. E’ a quel punto che appare la frittata.In serie A ne fece sei, battuto solo da Franco Baresi e Riccardo Ferri, entrambi saliti a quota 8 nella loro carriera. Da ormai qualche tempo in serie A gli autogol non vengono più assegnati a chi ne ha diritto, ma a chi ha sferrato il tiro (anche per questo a certi bomber del passato andrebbero aggiunti un paio di gol a stagione). Siamo contrari, ma serve a poco. Fosse per noi, le deviazioni sarebbero sempre valide.Quando un giocatore involontariamente calcia la palla direttamente nella propria porta (Retropassaggio sbagliato o rinvio errato) e quando un giocatore devia nella propria porta un tiro, un cross o un passaggio di un avversario non indirizzato nello specchio della porta.In ogni caso, questo è il Mondiale dell’autogol, l’abbiamo detto.uno stinco, una caviglia appoggiata male, una spizzata con la zucca, un tocco perfido con lo sterno, una deviazione con la pancia, un rimbalzo carogna o una decisione presa all’ultimo momento, di quelle che un attimo prima pensi: o la va o la spacca. Di solito, la spacca.