Giunto alle battute finali, questo Mondiale un verdetto lo ha già emesso: comanda l’Europa del calcio. Anche quest’anno sappiamo già che a vincere la coppa del Mondo 2018 sarà una squadra europea tra Francia, Belgio, Croazia e Inghilterra. La prima semifinale di Russia 2018 è il derby tra Blues e Diavoli Rossi, per il pronostico di Sisal Matchpoint una gara equilibrata ma con la Francia leggermente favorita: il segno 1 nel match è a 2.50, il successo belga è offerto a 3.10, pareggio a 3.20. Vantaggio degli uomini di Deschamps anche nella scommessa sul passaggio turno, con la Francia in finale a 1.75 e il Belgio proposto a 2.10. Un punto in comune tra le due squadre: entrambe non hanno mai avuto bisogno dell’extra time negli ottavi e nei quarti di finale. La Francia ha eliminato Argentina e Uruguay nei 90 minuti, il Belgio ha fatto lo stesso con Giappone e Brasile. Trovandosi faccia a faccia, la tendenza potrebbe cambiare: la vittoria dei Blues ai supplementari è a 9.00, si sale a 10.00 per quella dei Diavoli Rossi oltre i tempi regolamentari.La semifinale passa anche – anzi forse soprattutto – dai loro guantoni! Spesso decisivi fin qui, si sfidano a suon di parate Lloris e Courtois: nella Grande Sfida 1X2 Parate, per i bookie sarà più impegnato il belga, a 1.85, a 3.00 il portiere francese. Dall’altra parte del campo invece, si sfidano Mbappè e Hazard: stavolta la Grande Sfida è del gol e conduce il talento francese, a 3.75, indietro il belga a 4.75, a 1.60 il segno X. Tante le Supercoppie per questo entusiasmante match: l’assist di Mbappè per gol di Griezmann ad esempio, è proposta a 6.00; leggendola all’inverso – assist di Griezmann per la rete di Mbappè -si sale a 7.50. Tra le fila del Belgio, Lukaku è il marcatore protagonista, sia in coppia con Hazard che con De Bruyne, Supercoppie entrambe a quota 6.00. Gli scommettitori di Sisal Matchpoint si schierano convintamente con la Francia, il 55% ha puntato sul segno 1 nel match e l’84% sugli uomini di Deschamps in finale.