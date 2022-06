Potremmo riassumere il tutto come. Un mercato, come già detto, in netta ascesa che sta fatturando miliardi di dollari e che sta affascinando e inglobando sempre più persone. Anche perché: tutti gli oggetti digitali possono rientrare in questo mondo, video, foto, testi, opera d'arte e via dicendo.. La blockchain è un registro digitale dove vengono salvate e memorizzate tutte le transizioni che non possono essere modificate o alterate in nessun modo., ingredienti fondamentale per chi investe nel settore.. Esistono vari mercati al momento: il più accessibile e uno dei più famosi è. Viene definito un marketplace digitale, ma non è dissimile da altri siti dove si possono acquistare beni fisici.Quest'ultimo non è altro che una piattaforma del web 3.0 per la pubblicazioni di smart contracts. Ed essa è anche legata la criptovaluta Ether, seconda per capitalizzazione dietro solo ai Bitcoin. Esistono poi altri market, molto più specializzati., bisogna partire preparati. Uno dei migliori metodi per investire e guadagnare è quello di seguire con attenzione i drop di NFT: in questo processo bisogna saper indovinare e cercare le giuste possibilità.e guadagnarci.Questi pacchetti vengono appunto rilasciati o “droppati” in determinati momenti del tempo e, i più ricercati, vengono venduti rapidamente e a prezzi alti. Al momento, però, non esiste una vera e propria legislazione intorno a questo mondo. Il che rischia di ingolosire persone che spesso trovano o leggono di cifre guadagnate enormi, ma che rischiano di sprecare il loro denaro in investimenti sbagliati, trovandosi con un NFT che avrà un valore nettamente inferiore al prezzo iniziale. Non è poi da sottovalutare l'andamento ondivago recente delle criptovalute, che ha abbassato il valore di molte opere.e va studiato al massimo, prima di buttarcisi dentro.