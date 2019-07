Pronto a combattere. Sinisa Mihajlovic ha annunciato oggi in conferenza stampa di aver contratto una forma acuta di leucemia. L'allenatore del Bologna lotterà, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera. Al suo fianco la famiglia e gli amici, tra cui molti del mondo del calcio, che lo hanno simbolicamente abbracciato con diversi messaggi pubblicati sui rispettivi profili social. Un fiume d'affetto: da Roberto Mancini a Eusebio Di Francesco, poi Massimo Ferrero, Urbano Cairo, Gianluigi Donnarumma, Franco Baresi, Carlo Mazzone, Massimo Oddo e non solo. Inoltre, anche molte società hanno voluto stringersi attorno al serbo. Nella nostra gallery tutti i messaggi arrivati per Mihajlovic.