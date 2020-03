Ritorno alle sponsorizzazioni delle aziende di scommesse per 12 mesi, in deroga allo stop imposto dal decreto Dignità: è la richiesta, come anticipa Agipronews, che il mondo del calcio farà Governo una volta esaurità la stretta emergenza coronavirus. La misura fa parte di una serie di provvedimenti di cui si è discusso oggi nella riunione del tavolo di lavoro permanente anticrisi Covid-19 convocata dal presidente della Figc Gabriele Gravina con i presidenti delle componenti. Seguendo l'impostazione metodologica adottata dalla Figc, nel pieno rispetto dell'agenda governativa sull'emergenza, nel documento è stata data priorità alle richieste più impellenti per fronteggiare l'attuale crisi di liquidità. Poi, in una seconda fase, una volta esaurita l'emergenza, la Figc si farà promotrice di una serie di misure - tutte “attive” e propositive, con la ferma intenzione di non pesare sulle casse dello Stato - per scongiurare la crisi del pallone, tra le quali quella di chiedere una deroga di 12 mesi sul divieto di sponsorizzazioni di aziende del betting. Una misura, conclude Agipronews, che potrebbe garantire - oltre che introiti erariali considerevoli - un centinaio di milioni tra sponsor per i club, bordo campo e altre iniziative.