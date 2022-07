E con questo sono 10! Il Monza neopromosso in Serie A di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non si ferma più e mette a segno un altro colpo di mercato in un'estate da assoluto protagonista. Il club lombardo ha ufficializzato infatti attraverso i propri canali la firma fino a giugno 2025 del centrocampista classe 2003 Warren Bondo (foto Buzzi), rimasto svincolato dopo l'esperienza al Nancy.



Questa la nota della società brianzola: "Warren Bondo è un nuovo giocatore del Monza. Il giovane centrocampista francese ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2025.



Nato il 15 settembre 2003 a Evry, è cresciuto nel settore giovanile del Nancy, di cui è stato il giocatore più giovane ad aver firmato un contratto da professionista. Il debutto con la prima squadra è avvenuto il 24 novembre 2020 contro il Grenoble. In due stagioni ha collezionato 34 presenze in Ligue 2 (con due reti segnate) e 5 in Coppa di Francia. Tra i giovani più promettenti del calcio francese, ha indossato per 14 partite la maglia della Francia Under 19, con cui ha disputato l'Europeo lo scorso giugno. Benvenuto Warren!".