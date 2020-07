Il Monza di Berlusconi come il Sunderland. Non nei risultati, ma sullo schermo. Come riporta Tuttomonza.it, infatti, Netflix è interessata a raccontare la favola della squadra di proprietà dell'ex presidente del Milan, neopromossa in Serie B dopo un campionato di C dominato.



Dopo il Sunderland e tanti altri documentari sul calcio, quindi, Netflix pensa al club brianzolo, che ha grandi ambizioni per l'immediato futuro.