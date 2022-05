Subito dopo il triplice fischio di, che ha sancito la promozione in serie A del suosi è lasciato andare a sogni davvero molto ambiziosi. “Ora vogliamo vincere il campionato e poi andare in Champions League” ha dichiarato mentre la festa era nel vivo. L’obiettivo della società brianzola è quello diEcco infatti che nel mirino del Monza è finitoil capitano del Torino che è ancora indeciso su cosa fare del proprio futuro: rinnovare il contratto e restare in granata o andare via a parametro zero e iniziare una nuova avventura in un’altra squadra.Conferme sull’interesse per il Gallo sono poi arrivate anche dal ds del Monza,. Per il centravanti quella brianzola è un’opzione in più su cui riflettere in questi giorni, anche se al momento non sembra essere la pista più calda: Belotti sul piatto ha sempre la proposta di rinnovo del contratto con il, conche lo vorrebbe come terminale offensivo per provare a centrare l’obiettivo della qualificazione a una coppa europea, ma sta valutando anche altre opzioni per ora più sullo sfondo, come, due squadre i cui reparti offensivi potrebbe cambiare.L’attesa per la decisione finale del Gallo riguardo al suo futuro sta facendo spazientire i tifosi granata, che sui profili social dell’attaccante stanno continuando a lasciare messaggi d’affetto e inviti a rimanere al Toro. Lo stesso hanno però iniziato a fare anche i sostenitori viola, la squadra al momento più accreditata ad acquistare il giocatore. Una risposta da parte di Belotti sul proprio futuro sarebbe dovuta arrivare dopo la partita contro la Roma, l’attaccante ha rimandato la decisione ma ogni momento è buono per la scelta finale.