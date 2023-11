Raffaele Palladino prese le redini del Monza un anno fa quando i brianzoli, dopo sei giornate, avevano appena un punto in classifica. L’esordio del tecnico fu da brividi: all’U-Power Stadium arrivò la Juventus. Palladino però fece centro subito e, da allora, ha continuato ad alzare il livello della sua squadra. Domani sera, sempre nello stadio biancorosso, la Vecchia Signora torna a far visita al Monza, nell’anticipo di Serie A, con il doppio obiettivo di vendicare la sconfitta del 2022 e non perdere terreno dall’Inter impegnata nel big match di Napoli. La Juventus, per gli esperti, parte favorita a 2,00, contro il 3,75 dei padroni di casa mentre si scende a 3,40 per il pareggio. Sei dei sette precedenti, in tutte le competizioni, tra le due squadre sono terminati con meno di 3 gol: normale che l’Under, a 1,65, si faccia preferire all’Over, offerto a 2,10. Il risultato esatto di 1-0, lo stesso dello scorso anno, si gioca a 9,75 per il Monza mentre è in quota a 6,50 per i ragazzi di Allegri. Nonostante i punti pesanti in palio non bisognerà eccedere con interventi e proteste se non si vuol finire anzitempo il match come capitato lo scorso anno a Di Maria: un’espulsione, domani sera, è data a 3,90. Dusan Vlahovic vuol replicare la rete messa a segno domenica contro l’Inter magari vestendo ancora i panni di primo marcatore, impresa che pagherebbe 6 volte la posta. Federico Chiesa, sempre più calato nel ruolo di assistman, punta a un altro passaggio vincente, offerto a 2,65. Andrea Colpani si è caricato sulle spalle il Monza, come dimostrano i 6 gol stagionali, e sogna di colpire anche la Juventus: la settima perla del trequartista di Palladino è data a 4,50.