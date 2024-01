Il Monza non si ferma a Maldini: contatti per Bakker e Kean

Non solo Daniel Maldini. Il Monza e Adriano Galliani non si fermano e vogliono ottenere in prestito Mitchel Bakker, fuori dai piani di Gasperini all'Atalanta. Il classe 2000, cercato anche dal Verona, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e la scorsa estate è stato pagato otto milioni di euro. Contatti in corso, inoltre, anche per il prestito di Moise Kean, attaccante legato alla Juventus da un contratto valido fino al 30 giugno 2025.