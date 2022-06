La prima estate di calciomercato del Monza in Serie A sarà di certo da ricordare. Tanti i colpi promessi da Adriano Galliani, che non vuole semplicemente mettere a disposizione di Giovanni Stroppa una rosa per salvarsi, ma punta a qualcosa di più. Dopo Ranocchia, molte delle prime mosse dei brianzoli passano per il Cagliari: i contatti per Cragno e Joao Pedro vanno avanti da qualche giorno, ora alla lista dei giocatori apprezzati vanno aggiunti anche Carboni e, soprattutto, Nahitan Nandez, di cui i sardi hanno parlato anche con la Juventus giovedì...