Questa mattina il Monza ha raggiunto l’accordo con un ex giocatore della Fiorentina, che nei prossimi giorni si aggregherà al gruppo di Palladino e probabilmente sarà a partire dalla sfida di campionato del prossimo fine settimana. Secondo quanto riportato da SkySport l’ad brianzolo Adriano Galliani avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Marsiglia per riportare in Italia Pol Lirola.



Il terzino destro spagnolo, in questa stagione ceduto in prestito all’Elche in Liga spagnola, era stato acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 2019: i viola versarono bene 12 milioni nelle casse del Sassuolo. Acquisto che poi si è rivelato essere un vero flop: lo spagnolo non ingrana e dopo un solo anno e mezzo è stato ceduto al Marsiglia. Anche in Francia il giocatore ha fallito, che il club di Silvio Berlusconi possa essere la piaza giusta per il rilancio di Lirola?