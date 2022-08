Una volta conquistata la Serie A per la prima volta nella sua storia, il Monza non ha nessuna intenzione di abbandonare la massima categoria dopo appena un anno. Per questo Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, la coppia che rese grande il Milan, sta lavorando per dare a Stroppa una squadra in grado di salvarsi senza troppi problemi. A partire dalla difesa dove i betting analyst puntano su Acerbi, in uscita dalla Lazio, il cui approdo al Monza vale 2,50 volte la posta. I maggiori sforzi, però, si concentrano sul reparto avanzato con nomi di spicco del calcio mondiale: tra questi ci sono sia Edinson Cavani sia Luis Suarez, entrambi proposti in quota 7,50, la stessa riservata al ritorno di un grande ex come Mario Balotelli. Il sogno, però, a quota 10, rimane Alexandre Pato, la stessa di Franck Ribery, altro grande nome che potrebbe far comodo al Monza.