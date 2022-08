Continua la campagna di rafforzamento del Monza di Silvio Berlusconi che, per quanto riferito dal proprio presidente, nonostante sia neo promossa ha come obiettivo il decimo posto in classifica. Il ds dei brianzoli Adriano Galliani dopo Marlon e Ranocchia è alla ricerca di un ultimo tassello difensivo, e tra i profili sondati ci sarebbe anche quello di un ex giocatore della Fiorentina.



Alla ricerca di un giocatore esperto, con esperienze passate in Serie A, il Monza starebbe realmete considerando di riportare in Italia l’ex capitano viola German Pezzella, attualmente al Betis Siviglia. L’argentino è tornato in Spagna soltanto dodici mesi fa, riuscirà Galliani a fargli cambiare idea e a tornare in Italia?