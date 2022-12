Dopo circa un mese e mezzo dall'aggressione al centro commerciale d'Assago nella quale è rimasto vittima, il Monza riabbraccia Pablo Marì. Il difensore spagnolo oggi è tornato ad allenarsi sul campo, primo giorno di lavoro parte del quale anche in gruppo insieme ai compagni.



COSA ERA SUCCESSO - Il classe '93, arrivato in estate in prestito dall'Arsenal, era stato operato dopo essere rimasto ferito insieme ad altre cinque persone a seguito dell'aggressione del 27 ottobre scorso.