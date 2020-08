Una di rimpatriata tra vecchi amici e compagni di tante avventure con i colori del Milan addosso. Andrea Pirlo, Christian Brocchi e Adriano Galliani, tutti presenti al centro sportivo del Monza (Fotografo Buzzi) per la prima amichevole di preparazione del club di Silvio Berlusconi in vista della prossima stagione da neopromosso in Serie B.



Brocchi confermatissimo alla guida dei biancorossi, Galliani regista delle prime operazioni di mercato dell'estate e intenzionato a consegnargli un organico in grado di competere per l'immediata promozione in Serie A, e l'ex regista di Milan, Juventus e Nazionale, pronto a iniziare una nuova avventura come allenatore della formazione Under 23 dei bianconeri. L'uno vicino all'altro, tutti sorridenti pensando al passato glorioso vissuto assieme e già proiettati verso un'annata che si augurano di vivere da grandi protagonisti nei rispettivi ruoli.