Dopo aver dato l'addio alla Fiorentina, Franck Ribery è alla ricerca di nuovi stimoli e di un progetto allettante. Il campione francese potrebbe fare al caso del Monza che cerca esperienza e qualità per tentare la promozione in Serie A: gli esperti non escludono il trasferimento alla corte di Stroppa, tanto che un suo passaggio nel club di Berlusconi e Galliani è in quota a 4,50 in questa finestra di mercato. L'ostacolo maggiore, considerando il costo gratuito del cartellino, è rappresentato dall'ingaggio di Ribery che dovrebbe abbassare le pretese per venire incontro alla società di Berlusconi. Ribery in ogni caso potrebbe rimanere in Italia, essendo ambito anche da altre società come Lazio e Parma.