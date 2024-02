Il Monza stasera a San Siro a spiare il Milan, il ds Franco: 'Con Palladino parliamo a fine stagione'

Tra presente e futuro. Il Monza guarda con fiducia l’ultima parte della stagione 2023/2024 che ha regalato alla squadra di Raffaele Palladino una salvezza ottenuta con grande anticipo e un futuro, però, ancora tutto da scrivere. Ne ha parlato anche il direttore sportivo dei brianzoli Michele Franco che ha partecipato con il responsabile scouting Matteo Orlandini alla presenta alla presentazione del libro “La giusta osservazione” del talent scout Riccardo Guffanti, a Monza, alla libreria Il Libraccio. Le parole del braccio destro di Jean François Modesto (di cui parleremo a fine articolo) partono con la sfida di domenica contro il Milan, un derby in salsa lombarda al quale tiene molto, per ovvi motivi, l’amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani. Ci stiamo preparando bene per il Milan, mister Palladino e la squadra stanno svolgendo la settimana in maniera ottimale. Come tutte le gare, curando tutti gli aspetti. Giocare col Milan è sempre un prestigio, una gara importante e daremo il massimo. Il Milan ha grandi campioni, chiaramente giocheranno oggi (sfida contro il Rennes in Europa League, ndr) e ci sarà l'aspetto fisico che può essere un vantaggio per noi. Ma i vantaggi lasciano il tempo che trovano. Noi non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo essere concentrati come sempre”.



Quella di domenica sera all’UPower Stadium sarà una partita speciale per Lorenzo Colombo che è arrivato in prestito la scorsa estate proprio dai rossoneri. Per lui soltanto tre gol e un percorso difficile, anche se contro il Verona domenica scorsa si sono riviste delle buone cose. “Lorenzo è stato voluto fortemente da tutti quanti, conosciamo il valore” le parole del ds del Monza. “Ricordiamo che è un giocatore ancora giovane, è un 2002 e quindi sta facendo un percorso di crescita con noi. E’ chiaro che deve migliorare, lo sa e lo sappiamo noi. Siamo contenti di lui, è un ragazzo eccezionale, che s'impegna molto.



A proposito di delusioni, non si sono ripetuti in questa stagione gli esterni che hanno contribuito poco in fase realizzativa: “E’ vero, l'anno scorso sia Carlos che Ciurria avevano dato tanto sotto l'aspetto numerico. Quest'anno, a livello di gol e assist, sicuramente c'è qualcosa in meno. Ma tutti gli esterni stanno facendo bene, come del resto la squadra. E siamo soddisfatti. Galliani ha già detto tutto su Palladino, è sotto gli occhi di tutti che sta facendo bene. A fine anno ne parleremo e vedremo”.



Franco si è soffermato infine anche sull’aspetto dello scouting e sulla ricerca di nuovi profili futuri: “Sicuramente il Monza sta lavorando tanto sullo scouting, una delle cose più importante per la società. Un esempio è Carlos Augusto, giunto qui tramite lo scout. Per noi è molto importante. Tanti calciatori si stanno mettendo in mostra, da Colpani a Di Gregorio. Sono dei nostri giocatori, stanno facendo bene, noi siamo contenti. Vediamo poi al mercato estivo”.

Michele Franco questa sera sarà a San Siro con l’ad Adriano Galliani con mister Raffaele Palladino per ‘spiare’ la squadra di Stefano Pioli. Valigie in mano, infine, per l’altro uomo mercato Modesto che da tempo è stato messo da tempo nel mirino della Roma. Il matrimonio potrebbe celebrarsi a fine stagione.