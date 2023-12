a titolo definitivo, lasciando all’Inter la possibilità di un controriscatto a cifre alte, come ha fatto il Bologna con Fabbian. Ma di fronte a tale richiesta è arrivato il netto stop del club di viale della Liberazione, disposto a proseguire nelle trattative solo ed esclusivamente viaggiando sul binario del prestito. E alla fine così è stato, Oristanio si è trasferito in Sardegna agli ordini di Claudio Ranieri, che finora lo ha impiegato in tutte le partite di campionato disputate, fatta eccezione per a sfida contro l’Udinese. Per adesso il suo bottino non è esaltante, Oristanio ha realizzato solo un gol e un assist, ma. Ecco, a quel punto è probabile che anche le statistiche inizieranno a parlare diversamente.Un discorso che sta portando avanti molto benePer adesso è un’idea ma nei prossimi mesi tutto potrebbe iniziare a prendere forma, anche perchéportiere cresciuto nelle giovanili del club nerazzurro che in questi anni si sta attestando come uno dei migliori interpreti del ruolo in Italia.. Per adesso sono solo idee ma spesso, visto gli ottimi rapporti, i discorsi tra Inter e Monza partono da lontanissimo.