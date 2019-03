Protagonista del weekend di Serie C è sicuramente il Monza, che prosegue nella propria marcia di avvicinamento alla testa della classifica; il club guidato da Silvio Berlusconi, infatti, dopo l'ottima campagna acquisti invernale ha ridotto le distanze prima con la zona playoff, poi con le migliori del campionato e ora si è portato a -5 dal secondo posto. Una marcia serrata che ha visto i lombardi prevalere sul campo della Ternana, per la verità in un momento decisamente negativo, grazie alla rete di Negro, che ha regalato tre punti preziosissimi al Monza. Anche e soprattutto in virtù del fatto che nessuna delle prime cinque ha vinto, permettendo così ai lombardi di accorciare e guadagnare punti su tutte le dirette concorrenti per i primissimi posti. E se il Pordenone è ancora lontano 12 punti e probabilmente irraggiungibile, il secondo posto della Triestina, che fino a qualche mese fa sembrava distante anni luce, oggi appare davvero alla portata di una squadra che ha ritrovato se stessa e che sta gettando le basi per fare un salto di qualità davvero importante. Salto che potrebbe davvero portare alla Serie B.



IL MONZA DI BERLUSCONI - E questo Monza è stato plasmato ad immagine e somiglianza del proprio presidente, che più volte ha sottolineato di come vuole trasformare la realtà lombarda in un punto di ri-partenza per il calcio nostrano. Ecco perché la rosa è composta quasi esclusivamente di calciatori italiani, nel pieno stile di Berlusconi, che ha sempre evidenziato come sia necessario puntare sui giovani del nostro paese per farli crescere. Non solo, perché l'ex Premier ha anche rilasciato delle dichiarazioni a TRM Network nelle quali ha espresso il proprio punto di vista sul calcio italiano, che deve essere a suo avviso rivoluzionato: ''Non è tanto importante arrivare primi in classifica, credo sia più importante cambiare questo calcio. Avere 11 stranieri in campo per squadra è inaccettabile. Hanno nomi impronunciabili e troppo lontani dalla nostra tradizione. E' brutto perché i calciatori sono degli esempi per i giovani ed è per questo che vorrei fare del Monza un esempio da seguire in modo da cambiare questo calcio che, attualmente, fa pena''. Parole durissime che evidenziano la voglia di Berlusconi di lottare contro un sistema che è ritenuto oltremodo penalizzante per i giovani italiani di talento. E il Monza è sempre più la creatura di Berlusconi, che ha deciso di sfidare il sistema calcio con una squadra davvero sua, una squadra che, almeno per ora, sembra decisa a non scendere a compromessi. Solo il futuro ci dirà se riuscirà ad essere anche coerente...



GIORNE A - Cade a sorpresa l'Arezzo, sconfitto per 1-0 sul campo del Cuneo e agguantato al secondo posto dal Piacenza, che ha avuto ragione di una buona Juventus U23. I bianconeri, dopo il lungo periodo di crisi invernale, sembrano tornati a buoni livelli, anche se la situazione di classifica, pur essendo decisamente più tranquilla in prospettiva salvezza, parla di una distanza forse troppo ampia per pensare ai playoff. Il Pontedera, infatti, è distante 7 punti e davanti alla Juventus ci sono anche Gozzano ed Alessandria, che difficilmente cederanno il passo tanto facilmente. Torna a vincere anche la Carrarese, trascinata da un Massimo Maccarone in versione extra lusso, capace di mettere a segno una doppietta ed abbattere l'Albissola. Colpo importante del Novara, che sconfigge in casa la Pro Vercelli, rendendo sempre più affascinante la lotta al primo posto del Girone, passato di mano diverse volte in questa stagione.



Risultati: Cuneo – Arezzo 1-0; Albissola – Carrarese 0-3; Piacenza – Juventus U23 2-1; Robur Siena – Gozzano 1-0; Alessandria – Pistoiese 1-0; Lucchese – Pro Piacenza 3-0 (a tavolino); Pontedera – Pro Patria: 1-0; Olbia – Arzachena: 0-1; Pisa – Virtus Entella: 0-0; Novara – Pro Vercelli: 2-1.



Classifica: Virtus Entella**** 53, Arezzo 49, Piacenza* 49, Robur Siena* 48, Pro Vercelli*** 46, Carrarese 46, Pro Patria 43, Pisa* 43, Novara* 41, Pontedera 36, Gozzano 31, Alessandria* 30, Juventus U23 29, Olbia 28, Pistoiese* 24, Arzachena 21, Albissola 19, Cuneo* 14, Lucchese** 13, Pro Piacenza 0.



GIRONE B - Come anticipato, le prime cinque della classe non vincono, con i pareggi di Pordenone, contro la Sambenettese, Feralpisalò, nello scontro diretto con il Suditrol, e Imolese, contro il Vinceza, e la sconfitta della Triestina sul campo della Giana Erminio. Le uniche squadre ad aver trovato la vittoria in questo turno sono state Ravenna, Fermana e, appunto Monza. In questo senso sono rimaste invariate le distanze tra le prime, con il Monza che ha avuto modo di accorciare ulteriormente e portarsi a ridosso della zona più nobile della classifica. Risultati: Ternana – Monza 0-1; Teramo – Fermana 0-1; Rimini – Gubbio 1-1; Vicenza – Imolese 0-0; Renate – Ravenna 0-1; Pordenone – Sambenedettese 1-1; Feralpisalò – Sudtirol 1-1; Giana Erminio – Triestina 1-1; Vis Pesaro – Virtus Verona 0-0.



Classifica: Pordenone 58; Triestina 51; FeralpiSalo' 50; Sudtirol, Monza e Imolese 46; Ravenna 42; Fermana 40; Sambenedettese* 38; Vicenza 37; Vis Pesaro 34; Ternana* e Gubbio 33; Rimini 32; Renate e Teramo 31; Fano e AlbinoLeffe 29; Giana Erminio 27; Virtus Vecomp Verona 26.



GIRONE C - Prosegue il periodo di estrema crisi del Catania, che non va oltre l'1-1 in casa con il Potenza e vede allontanarsi sempre di più la vetta di una classifica ormai troppo distante. Gli etnei, infatti, sono scivolati a -7 dal Trapani secondo e addirittura a -11 dalla Juve Stabia. Questo nonostante il periodo di leggera flessione dei risultati del club campano, che ha pareggiato tre volte nelle ultime cinque, vedendosi avvicinare non poco dal Trapani, che si è portato a -4 (anche se con una partita giocata in più). Perde anche il Catanzaro che cade in casa del Bisceglie e viene agganciato dal Catania a quota 51 in classifica.



Risultati: Catania - Potenza 1-1; Cavese - Siracusa 2-0; Sicula Leonzio-Paganese 1-1; Virtus Francavilla-Vibonese 1-1; Matera-Trapani 0-3 (a tavolino); Bisceglie-Catanzaro 1-0; Casertana-Juve Stabia 0-0; Reggina-Rende 1-1.



Classifica. Juve Stabia* 62; Trapani 58; Catanzaro** e Catania* 51; Casertana* 40; Monopoli** 38; Reggina e Vibonese 37; Potenza** 36; Cavese** e Rende 35; Virtus Francavilla** 34; Viterbese***** e Sicula Leonzio* 32; Bisceglie 26; Siracusa* e Rieti** 25; Paganese* 11; Matera -18.