Il presente si chiama Serie C, ma l'orizzonte è chiaro: obiettivo Serie A. Il Monza non si nasconde e ambisce alla massima serie nel giro di due anni. Intanto, i brianzoli volano a punteggio pieno nel girone A: ieri, nel pranzo a Roma con i colleghi di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha raccontato a tutti la vittoria thrilling di Como (0-1 al 92').



NUOVO VECCHIO AMORE - Suo storico seguace è Adriano Galliani, che rivela: "Mi fa piacere vedere che Silvio è diventato primo tifoso del Monza" riporta La Gazzetta dello Sport. "Dopo 31 anni di Milan, se chiamo presidenti, ds o procuratori mi ascoltano tutti. La panchina lunga è fondamentale. Abbiamo 25 giocatori assolutamente intercambiabili, sarebbero tutti titolari anche in Serie B. E le 5 sostituzioni sono un enorme vantaggio, nessuno come noi inserisce giocatori così dalla panchina".



REGALI - Intanto, il Monza ragiona da Serie A. Ieri, per il primo giorno di scuola, il club ha regalato astuccio e materiale didattico a 1300 studenti brianzoli. E' il nuovo piccolo Milan di casa Berlusconi. E andrà lontano.