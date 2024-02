Il Monza vuole chiudere i conti salvezza, il Papu Gomez torna in campo?

Stefano Peduzzi

Con undici punti di vantaggio dal terzultimo posto, il Monza può quasi dormire sonni tranquilli. La squadra di Raffaele Palladino non è mai stata realmente coinvolta nei discorsi salvezza, ma l’imprevedibilità di questo campionato non consente passi falsi. Per questo Pessina e compagni, domenica, vogliono chiudere i conti e finire in bellezza gli ultimi tre mesi e mezzo di campionato regalandosi magari nuovi obiettivi come entrare nella parte sinistra della classifica per migliorare il piazzamento finale di un anno fa e, perché no, accarezzare fino in fondo quel sogno europeo svanito soltanto all’ultima giornata nel 2023.



Impresa quasi impossibile per una squadra che si è affacciata in serie A soltanto lo scorso anno e che in questa stagione ha fatto meno investimenti sul mercato anche anche a causa della scomparsa di Silvio Berlusconi. Fininvest e la famiglia Berlusconi hanno garantito un’altra stagione ad alti livelli per il club brianzolo, ma il futuro appare al momento incerto con la voce di qualche fondo straniero che potrebbe investire magari per portare il Monza ancora più in alto. Chi investirà avrà tra l’altro avrà un possibile tesoretto importante dalla cessioni: le possibili partenze del portiere Michele Di Gregorio e dell’attaccante Andrea Colpani potrebbero portare nelle casse della società qualcosa come 50 milioni di euro.



E’ bene precisare che al momento non tira aria di cessioni in via Ragazzi del 99. “Come ha ricordato il dottor Galliani, ho ancora cinque anni di contratto” ha ricordato nei giorni scorsi il capocannoniere di Palladino. Colpani piace a tutti i grande club: dall’Inter alla Juventus, dal Napoli alla Lazio fino alla Roma. Quella Roma che dalla Brianza potrebbe abbracciare François Modesto come nuovo direttore sportivo e Raffaele Palladino come allenatore in caso di addio, a fine anno, di Daniele De Rossi. Se davvero Palladino dovesse andare nella capitale, è possibile che molti suoi pupilli potrebbero seguirlo in giallorosso, come lo stesso Colpani. “Sto lavorando molto seguendo i consigli del mister, lavoro non solo tattico ma anche in palestra” ha specificato l’ex gioiellino dell’Atalanta.



Discorsi al momento prematuri visto che il Monza vuole concludere bene la stagione a cominciare dalla sfida di domenica con l’Hellas Verona. Sarà una partita speciale per Milan Djuric che fino all’altro ieri difendeva, da capitano, i colori gialloblu e che domenica sarà a guidare l’attacco del Monza come già accaduto a Udine. Ma sarà una gara speciale anche per capitan Matteo Pessina che a Verona ha cominciato a muovere i primi passi da giocatore, dopo l’esperienza nelle giovanili del Monza, prima di esplodere nell’Atalanta.



Occhio, infine, alla situazione del Papu Gomez. L’argentino, tra qualche giorno, dovrebbe conoscere l’esito del ricorso presentato avverso la squalifica di due anni per doping. Nell’ambiente biancorosso c’è una certa fiducia per l’esito dell’appello presentato dagli avvocati del calciatore argentino. Non a caso il Papu, nelle scorse ore, è tornato a postare una foto mentre si allena. “Working hard” il post dell’ex giocatore di Siviglia e Atalanta. Il Papu lavora duramente, il campo lo aspetta. E per il Monza sarebbe un colpo del Condor arrivato con qualche giorno di ritardo rispetto al passato, ma pure sempre un grandissimo colpo. A giorni sapremo…