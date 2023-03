"Ho tante offerte ma non ci voglio ancora pensare, mi sento ancora un giocatore". Zlatan Ibrahimovic non dirà basta al termine della stagione e, nonostante un contratto in scadenza con il Milan, la punta svedese continuerà con il calcio giocato con l'obiettivo degli Europei 2024. E fra i club che stanno pensando a lui c'è anche il Monza con la possibilità di un ritorno romantico alla corte di Berlusconi e Galliani che è però al momento solo una suggestione.