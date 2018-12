Serata importantissima per l'Inter di Luciano Spalletti, che contro il PSV si gioca la possibilità di accedere agli ottavi di Champions, ovviamente rimanendo in attesa di quello che accadrà a Barcellona. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come per Spalletti potrebbe essere necessario osare qualcosa per staccare il pass del turno successivo.



“Undici dicembre, oggi si fa l’Europa. Come nel 1991 a Maastricht, quando i 12 Paesi della Cee trovarono l’accordo poi firmato nel febbraio 1992. L’Europa che vogliamo ha quattro squadre italiane agli ottavi di Champions, mai successo da quando è stata ritoccata la formula nel 2003-2004. Juve e Roma, in campo domani hanno già il biglietto in tasca, stanotte devono staccarlo Inter e Napoli, al prezzo di due imprese. Diverse, ma emozionalmente alla stessa, altissima, temperatura. Il motto del Tottenham, che l’Inter ignorò entrando a Wembley, recita: «To dare to do». «Osare è fare». Che sia lo slogan di un martedì da leoni”.